Největší obavy měli lidé o Pravčickou bránu, symbol celého Českého Švýcarska. Ve středu večer vše nasvědčovalo tomu, že se ji podařilo uchránit od nejhoršího, tedy od zřícení. „Oblouk jsem viděl, ale srubovou stavbu ne. Ona ani od silnice vidět není,“ popsal svou první cestu Hřenskem jeho starosta Zdeněk Pánek.

Ten jen tři dny před začátkem požáru odcestoval na dovolenou do Turecka a až do úterý se snažil sehnat letenku zpět do Čech. Povedlo se mu to i díky české ambasádě a ve středu v 6 hodin ráno poprvé viděl zkázu způsobenou ohněm na vlastní oči. „Celou dobu jsem sledoval situaci, takže jsem byl částečně připravený, i díky kontaktu s našimi zastupiteli. Přímý pohled byl ale stresující. Nám ty dvojky asi nejsou nakloněné. V roce 2002 byly povodně a ve 2022 požár. Oboje je devastující,“ dodal hřenský starosta.

Poprvé se na nebi nad Hřenskem ve středu ukázal slovenský vrtulník Mi-171, stejně jako další slovenský stroj Mi-8, který mohou místní znát třeba ze stěhování altánu na Mariinu vyhlídku. O den dříve již přiletěl stroj polské policie, legendární Black Hawk s nezaměnitelnou siluetou. „Česko požádalo o mezinárodní pomoc ve formě letecké techniky. My jsme zareagovali nabídkou našeho Modulu leteckého hašení, který má ve výbavě vrtulník ministerstva vnitra, případně alternativně vrtulník ozbrojených sil,“ přiblížil slovenský hasič Richard Rehák.

Ten vyrazil spolu s deseti svými kolegy na pomoc na sever Čech přímo od jiného velkého lesního požáru na Slovensku, který je také v extrémně náročném terénu nepřístupném kolové technice. „Leteckou část si zajišťuje letka ministerstva vnitra, my máme za úkol zajistit vše ostatní. Tedy přistávací plochu, plnění palivem, případně doplňování bambi vaku vodou. Pokud by nebyl dostupný vodní zdroj, jako je zde Labe, jsme schopni zajistit doplňování vodou z vlastní nádrže o objemu 54 tisíc litrů. Tu můžeme postavit kdekoliv v terénu tak, aby byla co nejblíže požáru,“ popisuje možnosti slovenské pomoci Rehák.

Další velká pomoc ze vzduchu dorazí ve čtvrtek. Ve středu odpoledne totiž do Česka dorazila dvojice italských letadel určených pro hašení velkých lesních požárů. Ta mají oproti těm využívaným v tuzemsku výhodu v tom, že mohou brát vodu přímo z vodních ploch a nemusí kvůli každému naplnění vodních nádrží přistávat. Po příletu si byli italští piloti obhlédnout nejen místo požáru, ale také jezero Milada u Ústí nad Labem. To by mělo sloužit jako zdroj vody.

Kvůli extrémní situaci bude v brzké době omezen vstup do lesů v národním parku. Původně avizoval hejtman Jan Schiller, že kraj zakáže vstup do lesů na celém území Ústeckého kraje. Na to nakonec nedošlo a hejtmanství nakonec pouze vyzvalo ředitele správy národního parku Pavla Bendu a ministryni životního prostředí Annu Hubáčkovou, aby se o takový zákaz postarali.

„Kraj to může udělat velmi pružně bez ohledu na vlastníky. Dnes jsme se dozvěděli, že to tak nebude. Nyní proto budeme s MŽP pracovat na tom, abychom ten zákaz co nejdříve vyhlásili,“ uvedl Pavel Benda. O zákaz vstupu budou nyní muset požádat obce s rozšířenou působností Děčín, Varnsdorf a Rumburk. Vyhlášený by měl být na dva týdny s tím, že je možnost jej prodloužit. „Jakmile se podaří požár zvládnout, zákaz v nezasažených oblastech okamžitě zrušíme. V těch zasažených budeme muset nejprve prohlédnout stezky,“ doplnil Benda.