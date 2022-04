Podle informací Českých drah je provoz zastaven na trati 072 z Ústí nad Labem do Lysé nad Labem, a to konkrétně právě mezi Střekovem a Sebuzínem. Hasiči tam vyjeli k nahlášenému požáru cisterny nákladního vlaku. "Na místě jsme zjistili, že jde o přehřáté zadřené brzdy vagonu. Ten byl ochlazen vodním proudem a železniční jednotka jej odtáhne," informovali po půl třetí odpoledne.

Cestující by měli být připraveni na zpoždění několika osobních spojů v řádu desítek minut. Situace by se podle odhadu národního přepravce měla vrátit do normálu nejpozději do 15 hodin.