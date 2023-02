„Soudní pitva se uskutečnila v dopoledních hodinách. Vyloučila, že by na smrti zemřelých měla podíl třetí osoba. Vzhledem k tomu, že vyšetřování ještě neskončilo, nebudeme sdělovat žádné další informace,“ poznamenala ústecká policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Příčinu vzniku požáru zjišťují hasiči. Jak dlouho to může trvat, nelze podle mluvčího ústeckých hasičů Lukáše Marvana předpovědět. „Je to případ od případu různé, neexistuje nějaká přesně daná lhůta. Co se stalo, ještě nevíme. Na místě se sešla vyšetřovací skupina, jejíž součástí jsou kriminalisté. Vyžádala si přítomnost technika z Technického ústavu požární ochrany. Ten odebral vzorky a nyní čekáme na laboratorní výsledky. Co se bude dít dál, závisí na tom, co vzorky ukážou,“ upřesnil.

„Nadále prověřujeme, zda bylo příčinou úmyslné jednání, nedbalost nebo technická závada,“ připomněl policejní vyšetřovatel Jiří Vopravil. Vyšetřovací skupina na místě pracovala celý víkend.

Jasné první závěry. Požár v Předlicích byl rychlý, uhořeli lidé i psi

Na internetu se mezitím objevují první informace o zemřelých. K bezcitným diskusním příspěvkům na sociální síti Facebook se vyjadřoval kupříkladu i Václav Hanuš, který o obětech hovořil jako o své sestřenici s přítelem a s dětmi. Rodina údajně přijela na návštěvu z Děčína. „Byli tam jen přes noc, bohužel ta noc se jim stala osudná. Pro ty rýpaly, jsme slušná rodina, co nemá nic společného s drogami, nebyla tam varna a ani tam nemělo co bouchnout. Ani propanbutanová láhev tam nebyla, takže bych byl rád, aby se lidé vyvarovali určitým narážkám. A všem, co nás znají, děkuji za podporu, je to pro nás jako rodinu velmi těžká situace,“ shrnul.

Sousedi z okolí o požáru příliš hovořit nechtěli. „My jsme ty lidi neznali, ani tu paní z chatky. Jen zběžně, co víme, byla milá. Hezky se s ní prý povídalo. Ne, nebyla Romka, určitě,“ shodli se ti, co na otázky odpovídali. Představit se ale nechtěli s tím, že nemají potřebu si dělat nějaké problémy.

Město chystá hloubkovou kontrolu

Pozemky zahrádkářské kolonie patří městu, jejich správu provádí centrální městský obvod. Jak ale vysvětlil zdejší starosta Tomáš Kirbs, obvod je dále pronajímá. „Nájemní smlouvu máme se zahrádkářským spolkem, ten je zase pronajímá dalším nájemcům. Komunikovali jsme s předsedkyní spolku a ta slíbila plnou spolupráci, bude-li to potřeba. Aktuálně ale není v České republice, odjela do zahraničí na dovolenou a komunikujeme, respektive úředníci, přes mobilní telefon, ale za pomoci SMS,“ líčil.

Opatření do budoucna chystá i magistrát. „Chystáme se udělat hloubkovou kontrolu na našich pozemcích. S hygienou, stavebním úřadem a tak dále. Chceme se ujistit, že je vše, jak vyžaduje zákon. Termín nebudu sdělovat, chceme, aby to bylo překvapení,“ popsal radní Michal Mohr, který má na starosti vyloučené lokality.