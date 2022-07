Jsou sice mimo ohnisko požáru, to ovšem neznamená, že by jejich služba byla méně náročná. Naopak: představte si, že dvanáct hodin co sedm minut startuje z malé travnaté plochy letoun s vakem plným vody, aby byl za dalších sedm minut zpět. Nesmí se přitom zdržet ani o vteřinu a voda musí být stále připravena. To vše uprostřed čtyřicetistupňové tropické výhně, kde se není jak před sluncem schovat. Navíc si nesmíte sundat zásahový oblek. Situaci na letišti a plnění letounů vodou přiblížil telnický hasič a zároveň starosta Jan Doubrava .

Začal obrovský požár ve Hřensku, jakým způsobem jej hasiči likvidují?

Je tam několik jednotek, které požár hasí klasickou cestou. Voda, hadice, stříkačka, cisterna a tak dál. Naše hasičská jednotka ovšem byla doplňovat letadla. Ta jsou dvě, spolu s nimi létají ještě armádní a policejní helikoptéry, které vodu nosí ve vacích.

Všiml jsem si na fotografiích, že jste byli na nějaké louce. Jak jste tam tu vodu vůbec dostávali?

Je to na letišti Bynovec, které leží vzdušnou čarou zhruba pět kilometrů od požáru. S tím, že vodu jsme čerpali v nedalekém rybníce a naše jednotka ji přečerpávala z našeho auta do letadla.

To jste museli dojet s tou vaší Scanií k rybníku, natočit, odfiltrovat a pak to napustit do letadla?

Ne, takhle by to bylo neefektivní. Dole pracovala jedna jednotka u rybníka, kde měla takzvanou čerpací stanici, další ji dovážela na letiště a poté poslední, ta naše, vodu čerpala do letadla. Tu dovezenou vodu předávali k nám do cisterny. Byl to takový řetězový efekt, museli jsme co nejrychleji dostat vodu k letounům, protože letadlo přistávalo každých sedm minut a za další dvě minuty vzlétlo s další várkou vody.

Takže voda se přelévala z cisterny do cisterny?

Přesně tak. Bylo jedno auto, které pendlovalo, protože v těchto případech je nesmysl odpojit hadici, napojit další auto a tak dále. Mnohem rychlejší bývá, když máte auto, které vodu tlačí do letadla a další auta, která ho doplňují.

Co pro vás bylo lidsky nejtěžší?

Určitě to bylo počasí, horko, nejen pro kluky ve Hřensku přímo u požáru, ale i pro nás na letišti, kde nebylo kam se schovat. Když do vás pere sluníčko a vy musíte být v zásahovém obleku, není to nic příjemného.

Oheň hasí vojenská helikoptéra a dvě letadla. Vodu jim doplňují uprostřed nesnesitelného vedra dobrovolní hasiči, například telnická jednotka, ve které dobrovolně slouží i zdejší starosta Jan Doubrava.

Jak dlouho jste tam byli a kolik vody jste přečerpali?

Pracovali jsme tam dvanáct hodin a přečerpali jsme do letadel 81 tisíc litrů vody. Co víme od pilotů, tak jedno letadlo vzlétlo 22krát, druhé 25krát.

Jak dlouho trvá, než se ten obrovský kýbl plný vody vyprázdní a vymění za plný?

To je pár vteřin, protože otevře klapku a voda vypadne. Opravdu, to letadlo během sedmi minut vzlétlo, doletělo na místo, vypustilo vodu a zase se vrátilo. Jakmile bylo k dispozici druhé letadlo, nedělali jsme nic jiného, než že jsme napojili jedno letadlo, napustili ho, odpojili a pořád dokola. Jelikož tam těch jednotek bylo víc, samozřejmě jsme se prostřídali kvůli odpočinku.

Co vás napadlo při pohledu na mračna kouře a plameny?

První dojem, když vidíte ten sloup kouře? Je vám líto přírody, je vám líto památek. Když jsme ve vysílačce slyšeli, kam oheň postupuje a kde všude řádí, bylo to pořád o lese. Jenže večer jsme slyšeli, že se požár blíží k rodinám a obytným domům, to už nám bylo jasné, že to není o stromech, ale o lidech.

Který okamžik pro vás byl krizový?

Když jsem ve vysílačce slyšel, že se jednotky musejí stahovat, že dokonce jedno hasičské auto tam mělo zůstat. Při podobných signálech je to vždycky nejhorší.

Neměl jste pocit zmaru a zbytečnosti?

Nemyslím si, že je tahle práce zbytečná. Občas ty chvilky ale jsou těžké, když vidíte, jak kouř ustupuje a najednou, během půlhodiny, ho vidíte dvakrát větší. Takže je to taková sinusoida, na začátku křivky si říkáte hurá, máme to za sebou. Na konci máte najednou před očima ještě větší rozsah ohně, než jste si původně byli ochotní připustit.

Co piloti, jak se tvářili?

Viděli to seshora. Prolétali dýmem. Stačilo jedno slovo: „Peklo!“

Co dokáže vyvolat takový velký požár?

Nebudu spekulovat, ale většinou platí, že za to mohou lidé. Týden, čtrnáct dní nazpátek jsme měli zásah kvůli odhozené cigaretě na jedné louce. Možná to tak bylo i tam.

Může oheň postupovat i pod povrchem?

To bylo přesně včera vidět během zásahu. Koukáte na kouř zrána, je nalevo a večer najednou napravo. Dobře bylo vidět, jak postupuje.

Co byste doporučil lidem, jak se mají chovat, aby zase někde nezačal hořet les?

Především ohleduplnost, neodhazovat vajgly, ani samotné lahve a střepy. Doopravdy, chápu, že cigareta láká. Ale odhodit nedopalek může být nebezpečné. Chovejme se tak, abychom si vždy odnesli z lesa všechno, co jsme do něj přinesli.

Poslední otázka, budete se tam vracet?

Dnes mám spoustu práce jako starosta, ale zítra chlapům zase pomohu s čerpáním.