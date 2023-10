Celý život pracovala v administrativě, ať už jako referentka v městské či státní organizaci či ve zdravotnickém zařízení. Jednoho dne si však Petra Valešová z Chuderova na Ústecku řekla: Už dost! A vrhla se na nelehkou, ale krásnou práci s kůží. Dnes je uznávanou brašnářkou a sedlářkou.

Absolutní vyhoření a stres, kdy není čas se najíst a okolí z vás vysává energii. Kancelářská práce přestala dávat tehdy 41leté ženě smysl.

„Navíc se mi postupně narodily dvě děti a já potřebovala změnu. Rozhodla jsem se, že se budu živit jen tím, co mě baví. Zručná jsem byla vždycky, ale že bych přímo k práci s kůží nějak tíhla, to ani ne. S hobby nástroji jsem ale zkusila vyrobit pásek, který mi ukázal kamarád, a později peněženku,“ popisuje nelehké začátky Petra Valešová.

Nakonec se to rozrostlo do nečekaných rozměrů a dnes se již nebojí vyplnit ani složitá přání zákazníků. „Třeba teď mi pán přinesl jen nafocený postroj s kapsami přes ramena jako designový prvek. Nemám problém si to překreslit na střih a vyrobit. První dva roky jsem pochybovala, zda to řemeslo zvládnu a uživím se jím. Chyběla mi sebedůvěra, moje produkty byly hluboko pod cenou. Přitom již tehdy byly dobré a lidi mě na to upozorňovali.“

Nakonec prodala i zkušební výrobky, na kterých se techniky zpracování učila.

Nebojí se experimentovat

Práce s hovězinou ji baví a těší, i když vyžaduje trpělivost a čas. „Každá nová výzva mě posouvá dál. Z kůže vyrobím cokoli, třeba i komplet sedlo na veteránské motorky. I když řadu věcí jsem se naučila sama, s některými specialitami mě seznámil sedlář, od kterého jsem i odkoupila část vybavení. Také bylo štěstí, že se se mnou jeden kamarád před odstěhováním do zahraničí podělil o své zkušenosti, protože to není v této profesi vůbec obvyklé. Každý si své know-how chrání.“

Petra Valešová ví, že se musí neustále sebevzdělávat, aby neustrnula. Má výhodu, že jí rodina v domě vyhradila jednu místnost jako dílnu a nemusí platit nájem. Díky tomu „přežila“ i covid a dnes podniká čtvrtým rokem. Ráda také experimentuje se složitými technikami úpravy kůže a velký zájem je v poslední době třeba o kvalitní kožené kasírtašky, které už nikdo moc ručně nevyrábí, stejně jako o peněženky či opasky.

K výrobě používá převážně prvorepublikové sedlářské šicí stroje a náčiní. Díky tomu je každý ručně ušitý výrobek originál.

„Ta technika vydrží navěky stejně jako tyhle kožené výrobky, které kolem mě vidíte. Třeba na 120 let starý stroj určený ke zpracování kůže nedám dopustit. Řemeslné zpracování na této technice je absolutně přesné, každé takové zařízení má svůj příběh. Odmala mám ráda staré věci z první republiky a také jsem se takovým nábytkem a vybavením v dílně obklopila.“

Tíhli k tomu již rodiče a ona dnes tu lásku ke starým věcem předává dětem. Jezdí třeba i na veteránské rallye s historickým motocyklem či autem. Zákazníci se k Petře Valešové vracejí z celé republiky a znají ji i díky ocenění Regionální produkt Českého středohoří.

„Prioritou je pro mě kvalita a ze své náročnosti neuhnu. Příjemné je, když vidím, že lidé mají v ruce mou peněženku či brašnu,“ přiznává řemeslnice.

