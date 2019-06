Všichni vyžadují slušné zázemí v hospůdce Pohoda a já jsem na všechno sám. Patnáct let jsem tady dělal správce, sekal trávu, spravoval plot, připravoval topení, zametal chodník. Od dubna loňského roku tu bydlím s celou rodinou a moc bych si přál, aby Střížák konečně ožil.

Hodně lidí ve městě vůbec neví, že tu už delší dobu funguje hospoda.

Zima nebyla zrovna ideální, běžkaři se sem vůbec nedostali. Už se těším na jaro. Tahle hospoda není na zbohatnutí, solidní provoz tady je pouze v létě, ale zatím mě to baví. V lednu mi sem cizí lidé přinesli dva králíky, vánoční dárek tátové nevydejchali, tak jsem musel připravit bydlení. Jsou to samice. Jedna se jmenuje Hvězdička, druhá Karlička. Já se o ně starám, děti je mají na hraní.

Instaloval jsem nové houpačky, nyní mě čeká plot a dětský koutek. Později tam přidám dvě trampolíny. Za domem připravuji prostor pro stanování a pro bazén. Samozřejmě jsem předpokládal, že využiji o prázdninách na rybníku pramičku, byla by to další atrakce pro děti, ale rybářský svaz mi to nepovolil. Plašil bych prý ryby.

V létě je tu hezky, venku mám osm stolů pod deštníky, ale několikrát tu bylo i sto lidí najednou. Po domluvě se tu dá připravit dětská akce, nějaký závod pro školy, opékání buřtů. Samozřejmě, že zase připravím čarodějnice s pořádnou hranicí.

Koncem března tady začnou zase závody na horských kolech, můžete tu potkat děvčata na koních, nebo terénní čtyřkolky. Dokonce tu jedna partička mladých lidí chtěla pořádat svatbu, ale neměl jsem tolik nádobí. Škoda jen, že slibovaná cesta na kopec se nějak z plánů města vytratila. Hodně si udělám sám, ale jde to pomalu. Jsem tu každý den, přijďte se podívat!