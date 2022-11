Jako dítě chtěl být kosmonautem. Těžko prý dnes říct, proč to nevyšlo. Nakonec se během dvou desítek let staly počítačové sítě, hlavně ty bezdrátové a virtuální, včetně jejich bezpečnosti, Michalovou vášní a obživou. Již jako student oboru telekomunikace na VUT v Brně měl v Ústí menší telekomunikační firmu.

Virtuální privátní síť (VPN), tedy vytvoření bezpečného a šifrovaného připojení několika firemních počítačů na méně zabezpečených sítích, je s námi už mnoho let. Ten, kdo se podle Michala s VPNkou ve firmě někdy setkal, ji má často spojenou s problémy a komplikacemi.

„I nás samotné to trápilo, a tak jsme se rozhodli s tím něco udělat. U nás se spojila naše vlastní potřeba mít firemní VPN plně automatizovanou a bez starostí s potřebou našich zákazníků zabezpečit své on-line systémy nejen při práci na dálku. Někdy v roce 2018 jsme začali naše dosavadní know-how spojovat do jednotné cloudové platformy a v roce 2020 se narodil projekt GoodAccess,“ vzpomíná jeho výkonný ředitel, pro kterého bylo podnikání vždy svobodnou a dobrodružnou cestou životem.

Projekt konkuruje zavedeným hráčům

GoodAccess nyní konkuruje zavedeným IT hráčům jako je například Cisco. Od konce roku 2020 firma více jak zdvojnásobila svůj měsíční obrat.

„GoodAccess pomáhá se zabezpečením práce na dálku právě podnikatelům, malým a středním firmám, pro které je řešení od Cisca příliš komplikované a drahé. Firmy do 500 zaměstnanců, to je naše místo na trhu a tam jsme nejsilnější. V současnosti máme takových zákazníků přes 1400 a více než 14 tisíc uživatelů po celém světě. Momentálně připravujeme firmu na vstup zahraničního kapitálu, abychom mohli dál expandovat,“ přibližuje Michal.

Jádro zákazníků GoodAccess stále leží ve Velké Británii a Spojených státech, ale klienty má ve 120 zemích světa. Snadnost a jednoduchost používání tohoto nástroje je něco, na čem si firma dává od začátku hodně záležet.

Pandemie zvýraznila nepřipravenost firem po celém světě na bezpečnou práci z domova. Zvýšila se poptávka po službách, jaké nabízí GoodAccess, a zároveň se na tento trh zaměřili investoři.

„Řekl bych, že se vše potkalo v pravý čas. Na druhou stranu bylo výzvou vyvíjet takový produkt, když firma pracuje z domova. My jsme se potřebovali alespoň několik dnů v týdnu setkávat v kanceláři a být společně kreativní,“ říká rodilý Ústečan a děkuje celému týmu za velké nasazení i v době lockdownu.

Jak říká, pro jeho společnost se klíčová kvalita schovává ve schopnosti vyvážit byznysové a kulturní části firmy tak, aby ani jedna část netrpěla na úkor té druhé. Pak lze mluvit o kvalitním projektu.

Budoucnost společnosti

V nadcházejících letech je podle Michala cílem vybudovat v ČR další světovou cybersecurity firmu podobnou Avastu.

„Chceme být jedničkou na trhu tzv. zero trust řešení pro malé a středně velké firmy. Jde o to, že firmy čím dál víc využívají cloud, zaměstnanci pracují odkudkoliv a IT zdroje, ke kterým se připojují, už „nesedí“ na jednom místě. Jde o zásadní změnu podoby firemního IT. Zero trust technologie představuje moderní způsob, jak v tomto 'novém normálu' zajistit ochranu firemních dat, aplikací a zaměstnanců,“ dodává Michal Čížek.

Pokud mu zbude volný čas, nejraději ho tráví se ženou a dětmi, odpočine si i v sauně či procházkami po horách.