Za nejdůležitější považuji čistotu v areálu koupaliště. O to vzorně dbá správce s manželkou. Kemp je tak trochu retro, včetně cen ubytování, protože chatky jsou staršího data. Teď jsme udělali novou kuchyňku a společenskou místnost. V areálu je pěkná hospůdka, kterou má v pronájmu šikovný pan hospodský s manželkou.

Naše přírodní koupaliště má v pozdním létě problém s kvalitou vody, ale naštěstí je kousek odsud velké jezero Milada s průzračnou vodou a plážemi. Veškerý loňský zisk jsme dali do kempu. Těší mě, že naše práce je vidět. Lidi se k nám začínají vracet. Pro mě je nejlepší hláška „přijedeme příští rok znovu“.

Jezdí sem hlavně Češi, ale i Němci nebo Holaňďané. Často tu máme školy. Zajímavé je, že dost dětí vidí poprvé otevřený oheň ze dřeva, neumí si ani opéct buřta. Nejdříve se ptají: „máte Wi-Fi“? Samozřejmě máme i problémy, hlavně s některými lidmi, pro které je dvacet korun jako vstupné na koupaliště moc. Občas nám něco zdemolují a komunikace s nimi je náročná.

Spoustu práce zastanou vlastní ruce

Autokemp je víceméně můj koníček. Živím se jako strojař a taky prací se dřevem. Téměř všechnu práci v kempu si dělám sám s pomocí mé rodiny.

S přítelkyní máme dohromady čtyři kluky. Dva dělají vysokou školu a dva už pracují. Já jsem motorkář. Byli jsme třeba v jižních Čechách. Ženský přijely autem a my na motorkách. Tam jsme si naskládali holky za sebe a jezdili po Šumavě. Je to krásné se kochat krajinou. Když vezmu motorkáře tady do Krušných hor, tak jsou nadšení.

Máme tu v kempu vždycky v červnu festival SklapFest. Je to klasický bigbít. Letos už bude čtvrtý ročník. To máme plně obsazeno a je tu opravdu pohoda. Doufám, že náš kemp bude i jindy plný.