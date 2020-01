Vystudovala jsem střední zdravotnickou školu a následně jsem pracovala jako zdravotní sestra. I přes to, že mne tato práce naplňovala, bylo mým snem stát se pánem svého času. Začala jsem se zajímat o svět financí. Dnes jsem partnerem jedné národní finanční skupiny a mým úkolem je poskytovat poradenství ohledně financí a pojištění. Založila jsem vlastní kancelář, která sídlí v centru Chomutova.

Mým velkým koníčkem je cestování. Do zahraničí vyrážím několikrát do roka, kde trávím dovolenou buď aktivně, nebo volím odpočinek. Jednou tak, jindy tak. Po světě mám spoustu přátel, se kterými se při svých toulkách ráda stýkám a poznávám tak kulturu a tradice, jak se říká, z první ruky.

Mým posledním krásným zážitkem byla účast na egyptské svatbě, která proběhla minulé léto. Byla jsem nadšená a někdy i v údivu, jaké zvyky kolem svatebního obřadu panují. Ale bylo to velmi krásné a dodnes jsem s novomanželi v kontaktu. Když jedu do Egypta, vždy si vyhradím pár dní na to, abych je navštívila. Loni jsme si s manželem splnili životní sen a vyrazili na poznávačku do Peru. Celý týden jsme šlapali po túrách a počasí nám celkem přálo, takže jsme si to náramně užili. Díky tomu, že dcera vlastí cestovní kancelář, snažíme se spojit příjemné s užitečným a každý rok pořádáme dovolenou s jógou, které se sama s nadšením účastním.

Vždy se ale ráda vracím domů, kde svůj volný čas vyplňuji výrobou drobných dekorací a trpaslíků a velmi ráda háčkuji. Těší mě, když vidím, jak se přátelům a rodině moje výrobky líbí a to mě motivuje do dalšího zdobení a vymýšlení dalších nápadů.

Jsem také členem skupiny bývalých a současných národních házenkářů Chomutov - Staré gardy. Párkrát do roka se sejdeme a zorganizujeme turnaj. Po turnaji se všichni sejdeme u něčeho dobrého a užíváme si společnosti lidí kolem sebe, které spojuje stejný koníček. Dost času věnuji také svojí rodině a především vnoučkovi, kterému je teď deset let a je nadšeným sportovcem. Ráda pro rodinu kouzlím v kuchyni a nebo společně s dcerou a vnukem jezdíme do zahraničí na dovolenou.

Na Chomutovsku se mi nejvíce líbí ta možnost, že člověk v zimě sbalí lyže, sedne do auta a během chvilky se ocitne na horách, které milujeme, protože nejen vnuk ale i já rádi lyžujeme. Přes léto často navštěvujeme Letní kino, kam chodíme s manželem a přáteli posedět do místní hospůdky, nebo vyrazíme na festival. Letos jsme se s dcerou a vnukem zúčastnili koncertu Voxel. Byla to velmi povedená a kouzelná atmosféra a to především díky okolí letňáku, které tuto pohodovou atmosféru dotvořilo.