Kromě stálé klientely k ní chodí vybírat namátkově lidé, kteří potřebují květinu k různým příležitostem. „Největší nápory jsou vždy v celostátní svátky, jako jsou Valentýn, mezinárodní žen, den matek a také konec školního roku. Samostatnou kategorií jsou svatby, na které se dělají výzdoby,“ říká podnikatelka v oboru květinářství.

Když vstoupíte do jejího krámku, omámí vás vůně květin. A to ne pouze řezaných. Květinářský sortiment doplňují na pultech různé dekorace, které se mění podle období a také svátků. V únor na Valentýna převládají červená srdíčka, která v různých podobách nelze přehlédnout. A ve váze samozřejmě růže. Do ruda zbarvená růže je podle Řezníčkové právě v tomto období pro svátek zamilovaných dlouhodobou jistotou.

Během doby, co se pohybuje v oboru květinářství, poznala hodně lidí. Klientelu má pestrou. Občas ale přijdou i lidé, které v krámku příliš ráda nevidí. „Koupí si levnou kytku v marketu v celofánu a za mnou sem rovnou odtamtud přijdou, abych jim to tady dozdobila třeba něčím zeleným a ovázala mašlí,“ říká.

„Takové praktiky ale nedělám,“ směje se. Naopak vítanými hosty jsou elegantní muži, kteří pro své milé zakoupí celý puget růží. Taková kytice se podle prodavačky připravuje prakticky sama. Na očekávané svátky, jako je třeba MDŽ nebo Den matek, je potřeba se předzásobit. Květiny pro český trh vyrůstají většinou v Ekvádoru, Keni a Kolumbii. Do republiky se dostávají přes Nizozemsko, kde probíhají celosvětové burzy.

„Důležité je vždycky odhadnout, na jaké období a kolik toho budete potřebovat. Někdy si myslím, že toho mám hodně a vystačím, a nakonec je před některými svátky už odpoledne vyprodáno,“ říká prodavačka s dvacetiletou praxí. Někteří klienti k ní přicházejí až na poslední chvíli a diví se, že už nejsou kytky. „Na to je ale jednoduchá rada. Pánové, nenechávejte koupi květiny na posledních chvíli,“ dodává Jana Řezníčková.