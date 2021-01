Barvy a jejich odstíny hrají v našem životě významnou roli, mohou nám přidat na kráse, nebo naopak dost pokazit náladu. Už jen samotný barevný vjem stačí k tomu, jaký si uděláte o někom nebo o něčem obrázek. Jestli budete někoho ignorovat nebo vám bude sympatický. S barevnou typologií zjistíte, jak pro vás ty které barvy pracují, jak se v nich orientovat nebo jak je vhodně kombinovat. Pro výsledný dojem nejsou důležité jenom samotné odstíny, ale i to, kolik které z nich použijete a jaký bude celkový barevný kontrast. Proto je vhodné vnímat i jejich sytost a tón.

Jak pomůže typolog?

Při výběru barev, třeba během nákupu oblečení, někoho vede cit, jiný potřebuje poradit. Typolog, který se zabývá barevným poradenstvím, se vám může dost vyplatit. Najde s vámi barvy, které vám nejvíce sluší, a ušetříte si zklamání z nevhodného šatníku nebo špatného výběru líčidel, o domácím prostředí nemluvě. „Existuje řada různých metod, jak na to. Jednak jsou to ty, které rozdělují lidi do skupin podle společných znaků, přičemž pro každou ze skupin jsou typické určité barvy,“ vysvětluje Hana Havlišová z Top Image, která barevnou typologii vystudovala v Anglii.

„Pak jsou metody, které vybírají vzorník pro každého individuálně. Některé z nich mají dané postupy, jindy se typolog snaží pomoc stylem ‚kouknu a vidím‘, ale málokterý se k tomu přizná. Typologii nepovažuji za exaktní vědu, ale spíš za umění. Základem je ovládnout řemeslo a pak postupovat podle citu a intuice,“ upřesňuje Hana Havlišová.

Po stopách harmonie

To, které barvy nám „padnou“, je dáno naší typologií, což jsou barvy pleti, vlasů a očí, kterými nás příroda nebo genetika obdařily. Většinou se pro snadnou orientaci dělí s pomocí ročních období a jejich typických odstínů v dané době do čtyř kategorií - na jarní, letní, podzimní a zimní. Pokud už víte, do kterého barevného typu patříte, nebude těžké zjistit, kterou halenku nebo barvu na vlasy správně zvolit. Orientovat se podle čtvera ročních období je možné, ale jedná se jen o rychlý návod, který vám neodpoví na všechny otázky, lepší je proto vyhledat odborníka.

„Hned na začátku ukazuji lidem obrázek, na kterém jim předvádím, jak s námi typologie pracuje,“ říká Hana Havlišová. „Je na něm kolečko světlé broskvové barvy, takzvané pleťovky, na šedém pozadí. Ukazuji, že dvě barvy, blízko sebe, se vzájemně ovlivňují. Když chci vidět barvu samu o sobě co nejlépe, šedé pozadí je dobrá volba,“ upozorňuje Hana Havlišová.

Pak jsou vedle sebe dvě kolečka se stejnou barvou, ale na různém pozadí, jedno na žlutém a jedno na světle modrém. Barva kolečka pak vypadá úplně jinak. Jednou je tmavší, tak trochu ušmudlaná, a podruhé světlejší, čistá a zářivá. Přesně tohle se děje s obličejem, když si něco oblečete, změníte barvu vlasů, nalíčíte se nebo si nasadíte brýle. Některé barvy vás podpoří a rozzáří, v jiných by vás poslali rovnou na pohotovost. Možná se běžně barvám, které nemilujete, vyhýbáte, některé přijmete a moc neuškodí, ale vybrat si správně není jednoduché, musí být spolu v harmonii. „Máte je ale v sobě, v pleti, ve vlasech a v očích. V barvách, s kterými jste v souladu, budete vypadat líp a cítit se v pohodě sami se sebou, srovnané se svým sebevědomím. I okolí to podvědomě vnímá. Lidé vám důvěřují, jsou vůči vám otevřenější, dokonce vás považují za schopnější,“ říká ze zkušenosti s klientkami Hana Havlišová.

Se vzorníkem je život jednodušší

K určování vhodných barev vás navede barevný vzorník. „Pokud ho typolog nenabídne, a jen vás zařadí do určitého barevného typu nebo barvy slovně popíše, raději odejděte,“ doporučuje Hana Havlišová. Bez vzorníku typologie dost ztrácí. Sice během ní snad uvidíte, jaké barvy vám sluší, ale stejně tak jako má málokdo absolutní hudební sluch, najde se jen pár lidí s absolutním citem pro barvy.

Když potom přijdete do obchodu jen s tím, že hledáte třeba syté barvy nebo určitý odstín modré, ztratíte půdu pod nohama. Budete si jisté, zda je tohle dost syté nebo to je už moc i na vás? Budete vědět, že modř je námořnická nebo pruská? Se vzorníkem máte referenční bod, se kterým se dá všechno porovnávat, a život je rázem o dost jednodušší.

„Ze zpětné vazby od klientů vím, že spousta lidí ušetří v obchodě čas už jen tím, že neprobírá všechno, ale zaměří se jen na svoje barvy. Dělám to stejně, většinou už ode dveří poznám, jestli má vůbec cenu chodit dál, a když ano, vím přesně, kam zamířit.“

Barva pleti a líčení

Barvy, které při typologii určíme, platí i pro dekorativní kosmetiku. Bylo by dost divné, kdyby tomu tak nebylo. „Při výběru make-upu je klíčový odstín pleti, dřív jsem to nedělala, ale postupně jsem přešla na to, že zařazuji do vzorníku i ten. Není to barva, kterou bych doporučovala moc nosit na oblečení, ale jednak je to dobrý pomocník právě pro výběr barvy make-upu, a pak reprezentuje to, co se snažíme obléct. S touhle barvou pak musí vše ostatní ladit. A pak je taky fajn sehnat v téhle barvě podprsenku pod světlé halenky a trička,“ líčí typoložka.

Barvy, které k sobě ladí, mají být v harmonii, což znamená, že je musí něco spojovat. „V barevné typologii nás zajímá odstín barvy (jestli je barva červená, modrá, ale i to, jestli má teplý nebo studený podtón), její sytost (kolik je v barvě základního pigmentu neboli jak moc je čistá) a tmavost (jestli je světlá nebo tmavá). K harmonii stačí, aby měly aspoň jednu s těchto veličin společnou. Klasická móda se často uchyluje k takzvané harmonii tón v tónu (monochromatická), kdy je celý outfit laděný třeba do několika odstínů modré, růžové nebo béžové, jde o harmonii založenou na opakování odstínu. Když zabrousím od módy k interiérovému designu, tak spousta lidí obdivuje francouzský venkovský styl, který působí vyladěně díky tomu, že použité barvy spojuje nízká sytost (působí jemně, pudrově). Colour blocking naopak využívá syté barvy a staví je do kontrastů.“

Právě i kontrast je důležitý, ideálně by měl odpovídat tomu přirozenému. Když budete světlovláska se světlou pletí a světle modrýma očima, vysoký kontrast, ve smyslu světlých a tmavých barev, vás s největší pravděpodobností přebije. Ale je docela dobře možné, že si budete moct dovolit barevný kontrast ve smyslu několika barevných odstínů v podobné světlosti. Tmavovláska s alabastrovou pletí zas bude vypadat úžasně v kombinaci tmavých a světlých barev.

Světlo v obchodech

Typologie by měla za ideálních podmínek probíhat na dobrém denním světle (když ho není dostatek, je třeba přisvítit si plnospektrálními světly), pokud tomu tak není, zase si rozmyslete, jestli vám to stojí za to. Při nákupu v obchodě s umělým osvětlením určitě trochu pomůže vzorník, ale pořád se může stát, že v určitém světle vypadají dvě barvy stejně a v jiném světle jsou rozdílné (říká se tomu metamerismus a má to co dělat s odlišným spektrálním složením barev, které lidské oko nedokáže plně rozeznat). Pokud má obchod přístup k dennímu světlu, porovnejte barvy u něj, když ne, domluvte se, že když nebude barva odpovídat, můžete zboží do nějaké doby vrátit. Většinou to není problém. Kupovat konkrétní barvu on-line nebo podle katalogu už je opravdu sázka do loterie. Naštěstí je ze zákona čtrnáctidenní lhůta na vrácení zboží.

Tip



Když v oblečení použijete barvu svých očí, máte úspěch zaručený. Studiemi je prokázané, že lidé, kteří měli na sobě oblečené něco v barvě svých očí, působili důvěryhodněji, než když tomu tak nebylo. Ale pozor, aby to mělo kýžený efekt, je potřeba barvu očí opravdu dobře rozklíčovat.