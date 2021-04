Kopřiva



Mráz kopřivu nespálí, říká přísloví, a je to pravda. Patří mezi první plevel, který se po zimě objevuje u plotu nebo na louce v místech, kde je kyselá půda. Sběr není příjemný, proto, než se vydáte pro první zelený pozdrav jara, nezapomeňte na rukavice a zahradnické nůžky. Sklízejte lístečky v horní části rostliny, a to ještě předtím, než začne kvést. V té době má nejsilnější účinky.

Titulní strana magazínu ŽenyZdroj: DeníkCo umí: Kopřivu lze využít celou, listy, stonek i květy. Bohatá je na vitaminy A, B, C a K a minerály, jako jsou železo, vápník, hořčík, fosfor, draslík a sodík. Čistí krev a okysličuje organismus. Má také výborné detoxikační účinky, což pro zmírnění projevů akné potřebujeme. Jako byste dali pleti nadýchat čerstvého vzduchu.

Jak na to: Omyté lístečky kopřivy zalijte teplou (ne vřící) vodou a nechte louhovat. Nálev si můžete připravit dopředu a průběžně ho celý den popíjet. Někomu nemusí samotné kopřivy vonět, proto si do nápoje klidně přidejte trochu medu a pár kapek citronu. Z mladých kopřiv si také můžete připravit špenát nebo je spařené přidat do rolády, polévky či bramboráků.

Zajímavost: Během druhé světové války se kopřivami obkládaly rány, aby chlorofyl v listech urychlil hojení. Čerstvým listem nebo kopřivovou tinkturou lze zastavit krvácení z ran i z nosu. Tinktura se používá i na hojení popálenin a opařenin.

Měsíček lékařský

Nechybí snad na žádném záhonu. Není náročný, potřebuje jen minimální péči a přesto přinese spoustu radosti. Dříve prý lidé podle měsíčku předpovídali počasí. Pokud byly jeho květy v sedm hodin ráno zavřené, bylo jasné, že ten den bude pršet. Měsíček si hravě vypěstujete sami, stačí mu slunné teplé stanoviště. Vysévejte ho během dubna přímo na záhon. Až vyroste, sbírejte plně rozkvetlé květy, nejlépe za pravého poledne, kdy mají největší sílu. Ty tmavší mají více účinných látek.

