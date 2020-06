"Letos jsme fotily na bývalé raketové základně v Bratronicích a také v brněnském Veřejném zábavním areálu Horákov," informuje Julie Švecová a doplňuje: "Obě místa byly tématicky fajn, Brno mělo hodně vzpěraček i blíž, včetně mě." Letošní inspirací byla pandemie.

"Fotilo se v postapo stylu. Inspirovala mě situace kolem koronaviru. Fotil nás opět David Nogol, který má na svědomí většinu kalendářů," dodává Julie Švecová a děkuje: "Letos bychom se neobešly bez vizážistky. Sehnat tolik doplňků ke kostýmům, postapo zbraní, to bychom bez tlupy Nuclear Valkyries, Tomáši Kelnarovi, který nám to vše domluvil a jeho přítelkyni Lence Rychlé, která nám dělala většinu těch kvalitních backstage fotek nedokázaly."

Historie tištěných kalendářů s fotografiemi vzpěraček se začala psát před šesti lety.

"První kalendář byl ročník 2015. Letos to už tedy bude sedmý ročník. Kolik jich vydáme zatím nevím. Asi čtyři sta kusů, jelikož letos zatím nemáme sponzora," zamýšlí se Julie Švecová.

O výdělku nelze mluvit

Kalendáře nejsou výdělečnou činností. "O výtěžku se ani letos nedá mluvit. První ročníky byly prodělečné, ještě mám doma asi sto kusů prvního ročníku. Loni jsme ho začala pouštět do prodeje navíc, k tomu aktuálnímu a byl o něj i docela zájem, tak v tom budu letos pokračovat," usmívá se Julie Švecová a dodává: "Pokud by se tedy někteří pánové nespokojili s aktuálními špinavými a potrhanými válečnicemi, můžou si pro potěchu oka pořídit i ročník 2015. Aby kalendáře byly výdělečné, muselo by se jich prodat dvakrát tolik."

Charitativní podtext i letos. "Stejně jako poslední dva roky se chystáme dělat i charitativní akci. Zatím nemáme vybranou konkrétní osobu na podporu. Mám jeden tip, ale ještě váhám, a třeba se objeví něco jiného. Na podporu budou vyčleněny plakátové fotografie, co nebudou v kalendáři, které se budou dražit," informuje Julie Švecová.

Kalendář by měl být k sehnání už na podzim. "Objednat se bude dát na stránkách vzperacky.cz a pravděpodobně začátkem září. Informace budou na našem facebooku a máme už i instagram vzperacky.cz," uzavírá Julie Švecová.

VZPĚRAČKY A JEJICH KALENDÁŘE