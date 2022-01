Už jako kluk jsem obdivoval lidi, kteří spolu žili a zestárli. Měl jsem krásný vzor ve svých prarodičích, které rozdělil až odchod mého dědečka „do věčných lovišť“. Vždy jsem tajně doufal, že jednoho dne najdu někoho, s kým by se mi to mohlo podařit. Doba je ale rychlá, a když se podívám kolem sebe, tak slyším spíše o rozvodech než svatbách a šťastných koncích.

Svůj život jsem tak nechal plynout, a najednou se tu objevil člověk, u kterého mi svatba přišla jako naprosto správný krok. Vždy jsem byl přesvědčen o tom, že manželství je nesmírně krásná věc. Jen není zadarmo a musí vám stát za to občas za něj i bojovat.

Řešili jste s nyní již manželkou, kde bude obřad probíhat?

Přál jsem si, aby to byl den, na který má žena nikdy nezapomene. Nechal jsem jí úplně volnou ruku. Oba milujeme vodu, a tak byla loď tou nejlogičtější volbou.

Kolik času uběhlo od chvíle, kdy jste svou partnerku požádal o ruku, do svatebního dne?

Přibližně dva měsíce. Nikdy jsem nebyl na oddalování věcí, pro které jsem se v životě rozhodl. Šlo to tedy ráz na ráz. Jelikož mám velmi šikovnou ženu a organizačně talentovanou sestru Terezku, tak mně v podstatě stačilo říci své ano. (smích) U mě na jezeru Katlov jsem akorát dokončoval ubytování pro rybáře a jejich rodiny, které zjara otevíráme veřejnosti. I proto bylo skvělé, že mám kolem sebe dvě tak schopné a samostatné ženy.

Servíroval se kapr?

Bezpečně vím, že žádná ryba na stole nebyla. Stejně tak bezpečně vím, že byla k obědu svíčková. Je to naše nejoblíbenější společné jídlo. Claudia má dokonce i svůj osobní rekord, a to svíčková týden v kuse k obědu i večeři.

V čem je vaše žena jedinečná? Proč právě ona si získala vaše srdce?

To se zcela jistě nedá popsat pár slovy. Jednoduše jsem neměl jedinou pochybnost. K oltáři přicházela žena, o jejíchž kvalitách jsem vždy snil. Věděl jsem, že je to žena, se kterou si dokážu představit strávit zbytek svého života. Stejně tak i to, že to bude perfektní máma mých dětí. To je ve finále to nejpodstatnější. Životní cesty partnerů se rozejít mohou, to se stává. Lidské hodnoty ale zůstávají.

A na co jste svou ženu ulovil?

Jednoznačně na svíčkovou. (smích)

Svěřila vám vaše žena, v čem jste pro ni jedinečný?

Nesvěřila, ale mám na to celý život. Abych to objevil a snad i potvrdil. Vzala si mě, tak snad nestojím za starou bačkoru. (smích)

Co pro vás ten svatební den znamenal?

Musím říci, že když k vám kráčí žena vašeho srdce a vypadá tak kouzelně jako ta má, tak to pohne i se studenou skálou. Nečekal jsem to, ale i nějaká ta slza ukápla. Bylo to dojemné a snažím se uchovat si v hlavě celý náš den. Hlavně jsem byl šťastný, že z toho měla krásný zážitek Claudia. Na prsten si pomalu zvykám, ale to se asi časem poddá. Zatím mám stále pocit, jako by mi na prstu seděla moucha. (smích)

Z dalších svateb:

Hollywoodský sen

Pokud se letos konala svatba, při které lezly všem přítomným oči z důlků, pak to byla velkolepá veselka Paris Hilton (40). Svatba podnikatele Cartera Reuma a dědičky hotelového impéria trvala tři dny a nevěsta během nich vystřídala desatery svatební šaty.

Kdo si počká…

Herec Václav Svoboda (57), známý jako Lumír Nykl z nekonečného seriálu Ulice, se s partnerkou Lenkou oženil po dlouhých dvaadvaceti letech. Na svoji paní je náležitě pyšný, což potvrdil na svém instagramu, kde si svatební fotku s manželkou hrdě vystavil a připsal stručný vzkaz: „Jsem ženáč! Představuji vám moji paní Svobodovou.“

Tajnosnubný romantik

Známý písničkář Pokáč (31) letos uzavřel manželství s životní partnerkou, bývalou vícebojařkou Eliškou Klučinovou. Pár vychovává desetiměsíčního syna, se kterým se nikde nechlubí, a stejné to bylo i s veselkou. „Pokáčovic“ ji před veřejností i novináři dokonale utajili. Odehrála se kdesi ve středních Čechách a podle fotky pořízené na louce a nevěstiných šatů šlo zřejmě o svatbu velmi romantickou.

Láska přes internet

Berenice Kohoutové (30) svatební zvony zněly už podruhé. Před pěti lety si totiž vzala exmanžela Tatiany Vilhelmové. Manželství však netrvalo dlouho a letos se herečka opět vdala. V září stanula před oltářem s Kryštofem Kubínem, který je otcem její dcery Loly.

Rekordman

Nicolas Cage (57) netroškaří a věří, že o třicet let mladší manželka Riko je konečně tou pravou. Herec se letos v únoru ženil už popáté a možná i proto se rozhodl pro malou a intimní svatbu v jednom z hotelů v Las Vegas.

Do třetice

Radek John (67) do toho letos praštil už potřetí a stejně jako novomanželka Markéta věříme, že naposledy. „Před sebou máme, doufám, dlouhou společnou cestu zahradami rajských potěšení, na kterou jsme se vydali už před lety a která nás natolik okouzlila, že jsme se rozhodli slíbit si a oficiálně to zpečetit, že z ní už nesejdem.“ Takové vyznání učinila novopečená paní Johnová na svém profilu na sociální síti v červenci, kdy se svatba konala, a soudě podle řady dalších příspěvků jsou manželé stále jako hrdličky.

Sňatek beze stopy

Po tříletém vztahu se krásná herečka Táňa Pauhofová (38) rozhodla kývnout na svatební návrh svého partnera, mladšího hudebníka Jonatána Pastirčáka a vstoupila do svazku manželského. Filmová představitelka Lídy Baarové si velmi střeží soukromí, proto není divu, že se dosud nepodělila o fotografie, termín ani místo svatby.

Romantika v horách

O šok roku se letos postaralo sportovní duo Lucie Šafářová (34) a Tomáš Plekanec (39). Jaké bylo překvapení, když se na sociálních sítích novomanželů ve stejný čas objevila krátká, ale výstižná věta: Ty a já napořád… – s krásnou svatební fotkou. Pár spolu vychovává dceru Leontýnku, která byla v luxusním hotelu v Beskydech tou nejkrásnější družičkou.