Jak hlasovat:

Hlasovací kupony vycházejí vždy v pondělí a v úterý na lokální stránce tištěného Ústeckého deníku, a to až do 6. února 2020. V anketě lze hlasovat neomezeně, platí však pouze originální hlasovací lístky. Vybrané sportovce je potřeba vepsat do kupónu podle uvedených kategorií.

Vedle čtenářů Deníku budou hlasovat také trenéři, sportovní novináři, zástupci ČUS a další subjekty, ale pouze hlasy čtenářů Deníku rozhodnou o tom, kdo se stane Hvězdou Deníku.

Vyplněné hlasovací kupony je třeba doručit do redakce Ústeckého deníku do 6. února 2020 buď poštou na adresu Velká Hradební 10, 400 01 Ústí nad Labem, nebo je vhodit do schránky Ústeckého deníku přímo na uvedené adrese.

KATEGORIE DOSPĚLÍ - JEDNOTLIVCI

Daniel Drábek (karate, Sport Union)

Mistr ČR v kumite U21, seniorů i v kumite družstev, 1. místo v kumite seniorů na mezinárodní Grand Prix North Bohemia, člen reprezentace ČR

Dominik Beneš (florbal, Florbal Ústí)

Ač věkem stále ještě junior, vede kanadské bodování týmu mužů v 1. lize (18 zápasů/36 bodů). Juniorský mistr světa 2019 z Kanady (historický úspěch pro český florbal)

Martin Tibitanzl (volejbal, SK Volejbal Ústí nad Labem)

Blokař, dlouholetá opora extraligových volejbalistů SKV Ústí, akademický reprezentant ČR. Startoval na Letní světové univerziádě v Neapoli, kde skončilo družstvo ČR na šesté příčce.

Vojtěch Janeček (plavání, Ústecká akademie plaveckých sportů)

Účastník MS juniorů v Budapešti (13. místo 50m prsa) a ME juniorů v Kazani (11. místo 50m prsa). V létě získal titul mistra ČR v kategorii open na 50 metrech prsa, na stejné distanci se stal i mistrem ČR dorostenců.

Pavel Houška (basketbal, SLUNETA Ústí nad Labem)

Nestárnoucí pivot patří i v 35 letech k lídrům ústeckých basketbalistů. Kapitán Slunety patřil už v loňské sezóně, kdy se vrátil do rodného Ústí nad Labem, k oporám, v letošní sezóně svá čísla ještě vylepšil. Přes 16 bodů a 7 doskoků na zápas jsou nejlepší čísla za poslední roky a Houška byl tak právem opět nominován i na Utkání hvězd.

Spencer Svejcar (basketbal, SLUNETA Ústí nad Labem)

Další opora Slunety a oblíbenec ústeckých fanoušků. V aktuální sezóně šikovné křídlo opět vylepšilo čísla z předchozí sezóny, momentálně zaznamenává přes 14 bodů a téměř 4 doskoky na zápas.

Lukáš Matějka (fotbal, FK Ústí nad Labem)

Už během loňského tažení Army FORTUNA:NÁRODNÍ LIGOU ho bylo vidět, se šesti trefami ale nebyl náhradou za Jindráčka, jenž odešel do Teplic. Letos o sobě dává vědět mnohem víc, jen za podzimní část nasázel osm gólů a v tabulce střelců druhé nejvyšší soutěže je druhý o gól za Klobásou z Jihlavy.

Marian Tvrdoň (fotbal, FK Ústí nad Labem)

Tvrdoň prožil skvělý podzim. Šest vychytaných nul je nejvíc spolu s Ottmarem z Hradce Králové, i díky tomu se Arma drží v horní polovině tabulky. Ne nadarmo byl v říjnu zvolen hráčem měsíce ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE.

Jaroslav Roubík (hokej, HC Slovan Ústí nad Labem)

Ústecká legenda a ikona klubu. V prvních měsících nové sezóny pověsil brusle na hřebík a přesunul se do role asistenta trenéra, přesto byl jeho přínos a přehled na ledě, ať už v loňské sezóně, nebo během začátku té letošní, nepřehlédnutelný.

Adam Brízgala (hokej, HC Slovan Ústí nad Labem)

Slovanu se v letošní sezóně příliš nedaří, jednou z mála světlých stránek jsou brankáři. Ačkoliv patří Brízgala Kladnu, v této sezóně chytá za žlutomodrý celek ze severu Čech. Právě jeho zásluhou stačilo mnohdy Slovanu na bodový zisk i minimum branek. Brízgala si drží úspěšnost zákroků nad 90%, což je vzhledem k postavení Ústí v tabulce skvělá vizitka.

Jiří Tomáš (hokejbal, Elba DDM Ústí nad Labem)

Člen extraligového kádru Elby je aktuálně na dělené druhé pozici v tabulce střelců nejvyšší soutěže se 12 zásahy ve 14 utkáních. Zároveň byl pozván i do širšího reprezentačního výběru ČR.

Martin Stupka (hokejbal, Elba DDM Ústí nad Labem)

Jeden z tahounů zlaté juniorské party, která pro Elbu v květnu získala extraligový titul. Stabilní člen ústeckého A týmu, ačkoliv je věkem stále junior, je členem širšího reprezentačního kádru U20.

Fabiana Bytyqi (box, SES Boxing)

Andělská pěst kraluje posledním ročníkům ankety a stejně tak boxerskému ringu. V roce 2019 dvakrát obhájila svůj mistrovský pás organizace WBC. V Ústí nad Labem po remíze s Mexičankou Vargasovou, na Kladně pak s další Mexičankou Arrazoalovou, kterou už jednoznačně porazila. Ve své kariéře tak dál drží neporazitelnost.

Matěj Ščerba (atletika, AC Ústí nad Labem)

Ústecký atlet si v roce 2019 vylepšil osobní rekord ve skoku o tyči na 555 centimetrů. Tato meta mu navíc zajistila účast na halovém ME v Glasgow, kde skončil 13., k tomu přidal 12. místo na ME do 22 let a dvě stříbrné medaile z mistrovství ČR dospělých.

KATEGORIE MLÁDEŽ - JEDNOTLIVCI

Jan Štípek (sportovní lezení, TJ Spartak Ústí nad Labem)

Mistr ČR v lezení na obtížnost, v boulderingu i v lezení na rychlost, 2. místo na mezinárodních závodech v rakouském Petzenu v trojboji, 1. místo v Českém poháru v lezení na obtížnost a v boulderingu.

Iveta Vondráková (karate, Sport Union)

Mistryně světa v kata WFF Stuttgart, 2. místo na mistrovství ČR ČSKe WKF a FSKa.

Zuzana Vondráková (karate, Sport Union)

V roce 2019 získala 3. místo v kata na MS WFF Stuttgart, navíc je mistryně ČR ČSKe WKF a bronzová na mistrovství ČR FSKa.

Ondřej Kawulok (florbal, Florbal Ústí)

Člen juniorské reprezentace ČR. Prvním rokem mezi juniory, přesto už nasbíral i za mužský tým 18 bodů v 11 zápasech

Martin Džudža (futsal, Rapid Ústí n. L.)

Sedmnáctiletý brankář Rapidu je jedním z hlavních pilířů juniorského týmu, který bojuje v nejvyšší soutěži o Final 4. Stabilní člen reprezentace do 19 let, jenž má ve svém věku na kontě už i několik druholigových startů za A tým.

Martin Veselý (atletika, USK Provod)

Halový mistr ČR 2019 v trojskoku dorostu, který si na dráze ve stejné kategorii připsal stříbrnou medaili na mistrovství ČR. Zároveň reprezentoval ČR na mezistátním klání, je nejlepším trojskokanem v ČR ve své věkové kategorii

Vít Vohryzka (rychlostní kanoistika, Chemička Ústí n. L., oddíl rychlostní kanoistiky)

Člen juniorského reprezentačního družstva ČR a sportovního střediska mládeže patří mezi juniory mezi pět nejlepších kajakářů v ČR. V roce 2019 zapsal na mistrovství ČR v krátkých tratích 5. místo na 1 000 m, 7. místo na 500 m a 4. místo na dvoustovce. Reprezentoval i v závodě Olympijských nadějí, kvůli poškození lodi mu těsně unikla nominace na ME juniorů.

Matouš Lank (volejbal, SK Volejbal Ústí nad Labem)

Kapitán kadetů SKV Ústí hrajících extraligu, jenž hraje i za juniory 1. ligu. Talentovaný hráč je už i na soupisce mužského áčka.

Ondřej Kolařík (fotbal, FK Ústí nad Labem)

Stále ještě 18letý dorostenec už je i v kádru A týmu, s nímž trénuje a je připraven i k zápasům. Během podzimu do několika naskočil jako střídající hráč, v pohárovém utkání na půdě Brandýsu nad Labem vstřelil jednu z branek při vysoké výhře 10:0.

Jan Žalud (basketbal, SLUNETA Ústí nad Labem)

Člen stříbrného týmu z mistrovství ČR U14 v Brně a zároveň člen All Star pětky celého finálového turnaje. Je také v širší nominaci basketbalové reprezentace ČR v kategorii ročníků 2005.

Kamila Bílská (aerobic, Aerobic club DDM Ústí nad Labem)

Desetiletá závodnice získala během podniků v roce 2019 čtyřikrát zlatou medaili včetně International Championship v Drážďanech. K tomu doplnila dvě stříbra a jeden bronz, díky čemuž je nejúspěšnější závodnicí klubu.

Pavla Matyášová (aerobic, Aerobic club DDM Ústí nad Labem)

Na závodech během uplynulého roku získala tři zlaté a čtyři stříbrné medaile včetně druhého místa na International Championship v Drážďanech.

Daryna Nabojčenko (plavání, Ústecká akademie plaveckých sportů)

Čtyřnásobná mistryně ČR v kategorii dorostu, kde přidala ještě dvě stříbrné a dvě bronzové medaile v motýlku, prsa, znaku i volném způsobu na 50 či 100 metrů. Na kratší z obou distancí vybojovala také 2. místo v kategorii open (spolu s dospělými bez rozdílu věku).

Aneta Schleiferová (karate, Kamura-ryu Shotokan Ústí n. L.)

Karatistka ústecké Kamury vybojovala v roce 2019 bronz na MS mládeže SKDUN v kumite starších žákyň, ve stejné kategorii si připsala i bronz na mistrovství ČR v ČSKe. Dále jí patří druhé místo na mistrovství ČR FSKA v kata starších žákyň, je také členkou stříbrného a bronzového družstva z mistrovství ČR FSKa respektive ČSKe v kata.

Jana Hloušková (karate, Kamura-ryu Shotokan Ústí n. L.)

Mezi mladšími žákyněmi získala 3. místo na MS mládeže SKDUN v kumite, bronz zapsala i na mistrovství ČR FSKA v kata. Je také členkou stříbrného a bronzového družstva z mistrovství ČR FSKa respektive ČSKe v kata.

David Magasanik (hokejbal, Elba Ústí nad Labem)

V květnu byl u extraligového titulu juniorky Elby, tu táhne i letos, kdy je nejproduktivnějším hráčem celé juniorské extraligy. Krom toho už nakukuje i do áčka, kde se rovněž gólově prosazuje, zákonitě tak přišla pozvánka do české reprezentace do 20 let.

Samuel Camara (atletika, AC Ústí nad Labem)

V hodu kladivem si výrazně vylepšil osobní rekord na 57,98 metru a na mistrovství ČR juniorů bral v jednom z nejkvalitnějších závodů posledních let čtvrté místo. V osmnácti letech se navíc kvalifikoval na mistrovství ČR dospělých.

Karolína Běloubková (atletika, AC Ústí nad Labem)

Čtrnáctiletá sprinterka se zlepšila na všech sprinterských tratích. V běhu na tři sta metrů zaběhla čas 40,55 vteřiny a získala čtvrté místo na mistrovství ČR žákyň.

KATEGORIE DOSPĚLÍ - KOLEKTIV

Florbal Ústí (florbal)

Loni šesté místo po základní části, v play-off vyřadili Chomutov, následně vypadli v semifinále s Hattrickem Brno, jenž postoupil do Superligy. Letos po přestavbě kádru zatím páté místo

Rapid Ústí nad Labem (futsal)

Vedoucí tým 2. ligy, jehož trenérem je česká futsalová persona Martin Dlouhý. V jarní části bude Rapid jedním z hlavních aspirantů na postup do nejvyšší soutěže.

SK Volejbal Ústí nad Labem (volejbal)

Volejbalisté jsou tradičním účastníkem extraligy. V minulé sezóně se probojovali až do play-off, i letos měli slibný začátek soutěže. Pak se jim ale přestalo dařit a momentálně jsou ve spodních patrech tabulky.

Ústecká akademie plaveckých sportů, družstvo mužů (plavání)

Muži ÚAPS získali v celostátní extralize v plavání v roce 2019 celkově páté místo.

SLUNETA Ústí nad Labem (basketbal)

Ústečtí basketbalisté loni opět nedokázali přejít přes čtvrtfinále play-off a znovu si tak zapsali 5. místo v nejvyšší soutěži. V letošním vyrovnaném ročníku balancují mezi čtvrtým a šestým místem, opět už ale mají jistou nadstavbovou část A1. V domácím poháru postoupili do čtvrtfinále, do něj se dostali i v mezinárodním Alpe Adria Cupu, kde vyhráli skupinu bez ztráty bodu.

FK Ústí nad Labem (fotbal)

Fotbalisté Ústí nad Labem na jaře nezavršili spanilou jízdu postupem do baráže, mnoho ale nechybělo. I v letošní sezóně předvádějí dobré výkony a jen díky několika zbytečným remízám v domácím prostředí na tom nejsou lépe než sedmí. Na barážové příčky ale ztrácejí pouze šest bodů.

Elba DDM Ústí nad Labem (hokejbal)

Ústečtí hokejbalisté i přes výrazné omlazení kádru bojují o horní polovinu extraligové tabulky, ze šesté příčky ztrácejí po polovině sezóny na druhé místo jen tři body. Loni postoupili do play-off, v něm ale vypadli ve čtvrtfinále.

AC Ústí nad Labem (atletika)

Muži Athletic clubu skončili v 1. lize druzí a potřetí v řadě postoupili do baráže o extraligu. Ta sice byla opět neúspěšná, sezónu však ukončili jako 11. nejlepší družstvo České republiky.

KATEGORIE MLÁDEŽ - KOLEKTIV

Kata tým Sport Union žákyně (karate)

Iveta Vondráková, Zuzana Vondráková, Klementina Nývltová – 4. místo na MS WFF ve Stuttgartu, mistryně ČR FSKa a ČSKe WKF

Florbal Ústí junioři (florbal)

Vítězství na největším mládežnickém mezinárodním turnaji Prague Games 2019, bronz z prestižního turnaje UNYP Cup 2019

Florbal Ústí juniorky (florbal)

Ve své premiérové sezóně v nejvyšší juniorské soutěži dívek dokázaly postoupit do play-off

HC Slovan Ústí nad Labem junioři (hokej)

Junioři ústeckého Slovanu v loňské sezóně suverénně ovládli základní část 1. ligy a postoupili do baráže o extraligu. Tu rovněž vyhráli a v letošní sezóně hrají západní skupinu extraligy juniorů, v níž byli na konci roku na 1. příčce.

Chemička Ústí n. L., oddíl rychlostní kanoistiky – doublekajak (rychlostní kanoistika)

Doublekajak ve složení Karolína Kukačková – Johana Schořová se v roce 2019 staly mistryněmi ČR v K4 na 500 m v kategorii žákyň, v K2 pak obsadili třetí místo na pěti kilometrech a páté místo na 200 m. Jejich výkonnost zabrzdilo onemocnění (mononukleoza) u Kukačkové, Johana ale byla úspěšná i v singlu, kdy ve všech závodech Českého poháru stanula na stupních vítězů.

USK Provod Ústí nad Labem dorostenci (atletika)

Vítězové krajského přeboru družstev dorostu si vybojovali postup na mistrovství ČR, kde obsadili šestou příčku.

SK Volejbal Ústí nad Labem kadeti (volejbal)

Mladí volejbalisté SKV Ústí hrají dlouhodobě českou extraligu.

FK Ústí nad Labem U13 (fotbal)

V loňské sezóně vyhráli Českou ligu žáků U12, letos jsou v ČLŽ U13 po podzimu na první příčce, navíc Jan Ilco je nejlepším střelcem celé soutěže. Tým se také účastnil mnoha turnajů, v Třeboni bral stříbro například před Slavií Praha nebo Bohemians, ve Stuttgartu bronz, když za sebou nechal Stuttgart, Hoffenheim či Bern. Doma ovládl Turnaj ČNFŠ před Zbrojovkou Brno, Lipskem nebo Varšavou.

SLUNETA Ústí nad Labem U14 žáci (basketbal)

Držitelé stříbrných medailí z mistrovství ČR U14 v dubnu 2019 v Brně, když v této sezóně okusili jen dvakrát hořkost porážky, z nichž jedna byla právě až ve finále MČR. V aktuální sezóně, již jako tým U15, chlapci opět postoupili do extraligy mezi osm nejlepších týmů, kde budou opět pomýšlet na nejvyšší příčky.

Elba DDM Ústí nad Labem junioři (hokejbal)

Juniorka hokejbalové Elby vrátila do Ústí nad Labem extraligový titul. Aktuálně je tak úřadujícím mistrem ČR, v letošním průběžném pořadí jí patří 4. příčka.

Aerobic club DDM Ústí nad Labem AT ANGELS (15-18 let) (aerobic)

Nejúspěšnější z mládežnických oddílů, který získal během podniků v roce 2019 osm zlatých, jednu stříbrnou a jednu bronzovou medaili. Jedenkrát byl také absolutním vítězem a je mistrem ČR v Aerobic Team Show FISAF.

Ústecká akademie plaveckých sportů, štafeta staršího žactva mix 13 let (plavání)

Štafeta ve složení Štěpánka Kořánová, Darina Budínská, Matěj Holka a Daniel Starý vybojovala na republikových šampionátech třináctiletého žactva dva tituly mistra ČR, jedno stříbro a jeden bronz na tratích 4x50 metrů v polohových štafetách a volným způsobem.

Kamura-ryu Shotokan Ústí n. L., kata tým žákyně (karate)

Tým ve složení Schleiferová, Kolankiewiczová a Hloušková vybojoval stříbro a bronz na mistrovství ČR FSKa respektive ČSKe, k nimž přidal i 2. místo na mezinárodním Northbohemia 2019. Celkově šlo o nejúspěšnější družstvo žákyň kata Ústeckého kraje v uplynulém roce.

Kamura-ryu Shotokan Ústí n. L., kata tým žáci (karate)

Družstvo ve složení Toman, Macek, Brýda skončilo druhé na mistrovství ČR ČSKe.

KATEGORIE TRENÉR

Jan Fedák (hokejbal, Elba DDM Ústí nad Labem)

Hokejbalový kouč, jenž je od léta novým trenérem A týmu Elby, kterou i přes výrazné omlazení kádru drží na dostřel dvou bodů druhé příčce nejvyšší soutěže. Navíc je podepsán jako hlavní trenér pod extraligovým titulem juniorů, který Elba vyhrála v květnu.

Aleš Křeček (fotbal, FK Ústí nad Labem)

S ústeckou Armou odvádí dlouhodobě výbornou práci. Loni drželi Ústečtí do posledních kol šanci na baráž o nejvyšší soutěž, i letos mají barážové příčky na dostřel šesti bodů. Křeček byl v říjnu vyhlášen Trenérem měsíce FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, toto ocenění získal už poněkolikáté.

Antonín Pištěcký (basketbal, SLUNETA Ústí nad Labem)

Kouč áčka ústeckých basketbalistů, kteří si letos opět zajistili postup do nadstavbové skupiny A1, čtvrtfinále domácího poháru i mezinárodního Alpe Adria Cupu, kde neprohráli ani jeden zápas v základní skupině. Loni dotáhl tým opět do čtvrtfinále play-off, přes který se ale zatím Slunetě nepovedlo přehoupnout. Odměnou za jeho vynikající práci bylo v uplynulém roce prodloužení kontraktu s klubem, navíc byl nominován jako kouč Mladých pušek na lednové Utkání hvězd.

Petr Nechyba (karate, Sport Union)

Trenér mistrů ČR kumite družstev a jednotlivců ČSKe WKF, 11 zlatých medailí z mistrovství ČR. Trenér reprezentantů ČR ČSKe

Vladimír Trčka (florbal, Florbal Ústí)

Trenér juniorů, který se týmu ujal na konci května, hned v červenci s ním oslavil zlato na největším mládežnickém turnaji Prague Games 2019. V srpu přidal bronz na prestižním UNYP Cupu 2019

Michal Wildhaber (florbal, Florbal Ústí)

V premiérové sezóně v nejvyšší soutěži juniorek dotlačil tým do play-off. Letos se tým juniorek statečně pere v 1. lize žen

Alexej Lesnik (atletika, USK Provod Ústí n. L.)

Nejúspěšnější trenér současné ústecké atletiky. Za dvacet let jeho působení získali jeho svěřenci 42 medailí z mistrovství ČR v různých věkových kategoriích. V uplynulém roce to byla jedna zlatá, dvě stříbrné a dvě bronzové.

Jakub Salon (volejbal, SK Volejbal Ústí nad Labem)

Trenér patřící k nastupující mladé generaci nadějných koučů. V loňské sezóně dovedl ústecké volejbalisty až do play-off v extralize, nyní je i asistentem trenéra u české mužské reprezentace.

Roman Eckert, Petr Thiel (plavání, Ústecká akademie plaveckých sportů)

Šéftrenéři ÚAPS, jejichž svěřenci získali v roce 2019 celkem 74 medailí na mistrovství ČR. Devatenáct jich bylo zlatých, 24 stříbrných a 31 bronzových. I díky tomu se ÚAPS řadí mezi nejúspěšnější plavecké kluby v republice.

Lukáš Konečný (box, SES Boxing)

Trenér Fabiany Bytyqi i dalších ústeckých boxerů (např. Tomáš Šálek), která v roce 2019 dvakrát obhájila mistrovský světový pás organizace WBC.

KATEGORIE MASTERS

Josef Rajchert (karate, Sport Union)

2. místo na MS ve Stuttgartu WKF, 4. místo na MS ve Stuttgartu WFF

Václav Kapička, Josef Fusek (volejbal, SK Volejbal Ústí nad Labem)

Členové družstva veteránů, kteří získali 1. místo na ME veteránů ve čtyřkovém beachvolejbale nad 45 let v Turíně.

Václav Panocha (atletika, AC Ústí nad Labem)

V 86 letech překonal pět českých rekordů své věkové kategorie ve vrhačských disciplínách. V hodu kladivem usiloval o překonání světového rekordu.

KATEGORIE HANDICAPOVANÍ

Tadeáš Strašík (plavání, Ústecká akademie plaveckých sportů)

Dvojnásobný republikový šampion z mistrovství ČR v paraplavání. K tomu přidal stříbro a bronz, na Světovém poháru postižených v Berlíně získal jedno druhé a tři třetí místa. Drží také český rekord na tratích 100 metrů motýlek a 100 metrů prsa, kde mu nedávno utekl limit na paralympiádu do Tokia. Ještě bude mít ale další pokusy, ve světových tabulkách mu v časech na 100 metrů prsa patří 12. místo.