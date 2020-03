Jaké jsou teď osobně vaše pocity? V rozhovoru na konci roku jste dokonce říkal, že nevěříte, že byste mohl vylepšit loňské páté místo ve Sportovci regionu a najednou je z toho první místo.

Nečekal jsem to. Myslím, že loňská sezóna se mi moc nepovedla, spokojený jsem jen se zimní částí, takže mě vítězství v této anketě opravdu překvapilo.

Takže jste neměl připravenou nějakou děkovnou řeč nebo něco podobného?

Ne, to opravdu ne (úsměv). Snažil jsem se jen co nejlépe odpovídat na otázky pana Vichnara.

O pár hlasů vám uteklo i prvenství v kategorii Hvězda deníku, která patří kompletně čtenářům. Vaše úspěchy tedy zaznamenává i širší veřejnost, cítíte se trochu jako sportovní celebrita?

To ne (smích). Ale samozřejmě mě to těší. Jsem ale rád i za to, že dávají hlasy i ostatním sportovcům a vytváří tím konkurenci.

Sledoval jste třeba, kdo z dalších sportovců je nominovaný a mohl by být váš hlavní konkurent?

Přiznám se, že ne. Studuji a trénuji v Praze, takže jsem nebyl úplně v centru dění a ani na to nemám čas.

Co studujete?

Matematicko-fyzikální fakultu, informatiku.

Jak náročné je skloubit studium VŠ s rolí profesionálního sportovce?

Je to náročné především časově. Studium mě stojí opravdu hodně času, nejen docházka do školy, ale i domácí příprava a další věci. Důležité pro mě je, že mám všechny věci v Praze blízko sebe, školu, ubytování, tréninkové centrum… Odpadá mi tedy cestování, i tak to ale není jednoduché.

Vaším cílem bylo vrátit se po zranění do formy, kterou jste měl loni v zimě. Do jaké míry se vám to zatím podařilo?

Myslím, že se mi zatím daří to plnit. Sice ty výkony nejsou tak velké, jako loni v zimě, ale cítím se dobře a stabilně skáču kolem 530 centimetrů. To je ideální základ k tomu posunout pak svůj osobní rekord, když se nějaký zápas opravdu povede.

Na váš osobní rekord vám ale chybí 25 centimetrů, jak toho dosáhnout?

Především musím být zdravý. Během zimy jsem měl opět jedno lehčí zranění, které se se mnou docela táhlo, i přesto se mi ale dařilo skákat docela vysoko, za což jsem rád.

Na nedávném halovém mistrovstvím ČR jste skončil opět druhý za Janem Kudličkou. Jak jste byl spokojen se svým výkonem?

Byl jsem hodně spokojený, protože všechny výšky jsem skočil na první pokus. Bohužel na 544 cm jsem předvedl docela dobrý pokus, ale hned poté tuto výšku zdolal Jan Kudlička, takže jsem se rozhodl zde další pokusy vynechat a jít na 554 cm, na které jsem ale ten den už asi neměl. Myslím si ale, že kdybych si ty dva pokusy nechal na 5,44 m, tak bych tuto výšku zdolal.

Mluvil jste i o kvalifikaci na ME do Paříže, což je váš hlavní letošní cíl. Bude to tedy faktor, podle kterého budete posuzovat letošní sezónu?

Nejspíš ano. Samozřejmě se může stát, že se na ME nedostanu a stejně nakonec budu brát sezónu jako úspěšnou, případně obráceně, ale ten šampionát je opravdu mým hlavním cílem.

Kvalifikační limit je 560 cm, váš osobní rekord je 555 cm, myslíte, že je ve vašich silách tuto výšku pokořit?

Věřím, že ano. Všechny skoky kolem 530 centimetrů, které skáču nyní, byly velice dobré, někde jsem měl i velkou rezervu, takže si myslím, že to lze skočit. Je to jen o tom trefit ten správný závod, který se mi náramně povede.

V Ústí jste začínal na jedné pochybné tyči, teď jste Sportovec regionu, to je solidní posun, souhlasíte?

Samozřejmě, že hodně mi k tomu pomohly podmínky, které mám v Praze. Těch tyčí je tam trochu víc (úsměv), přestože je finančně náročné je pořídit. To byl hlavní důvod toho, proč jsem šel trénovat do Prahy. Myslím, že talentů je po republice spousta, ale bohužel nemohou trénovat všude.

Předseda AC Ústí nad Labem pan Vachuta prohlásil, že doufá, že byste do budoucna mohl být českou tyčkařskou jedničkou. Co vy na to?

Reálné to možná je, ale mám před sebou ještě dlouhou cestu. Není to jen o Janu Kudličkovou, i Dan Bárta skákal letos v hale opravdu dobře, zlepšil si osobní rekord na 545 cm, takže už mě začíná dohánět. Jsem ale šťastný, že se mi ho na mistrovství republiky povedlo porazit.

Prohlížíte si svou trofej, která je oproti loňským rokům jiná. Kam ji doma dáte?

Určitě si jí vystavím někam na poličku, je hodně zajímavá. Není to obyčejný zlatý pohár, bude se to vyjímat.

Jak často se doma ukážete?

Řekl bych tak jednou za dva týdny, vždycky na víkend.

A co děláte ve svém volném čase?

Především odpočívám, protože často jsem z náročného programu unavený. Jinak si ale i rád zasportuji, jezdím třeba na lyže, vždycky jsem rád, když se mi podaří alespoň pár dní v roce vyjet si někam zalyžovat.

Váš bratr vyhrál juniorské mistrovství ČR v krasobruslení, dá se tedy letošní rok nazvat rokem klanu Ščerbů?

Takhle bych to úplně nenazval (smích), ale samozřejmě mám z bráchy velkou radost, stejně jako celá rodina. Jsem rád, že se nám daří oběma a že nejsem jediný, kdo se věnuje sportu.