Národní dům

Přijďte si užít první srpnovou sobotu netradičně - po africku. Virunga veze do Ústí nad Labem pravou exotiku přímo z Afriky. Ochutnejte to nejlepší ovoce, které ugandští farmáři vypěstovali, vyzkoušejte grilované banány a ananasy a zapijte to čerstě vylisovanou šťávou z cukrové třtiny. Vstupné je zdarma.