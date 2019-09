Dívka Talent 2019 Ústí nad Labem

Dům kultury

Celostátní soutěž pro dívky od 14 do 16 let DÍVKA TALENT, jejímž vyhlašovatelem je spolek Talent4you v zastoupení ředitelky paní Ilony Křížkové, která soutěž krásy v Plzni pořádá již přes dvacet let a se svým profesionálním týmem představuje nový koncept soutěže. Základní kolo soutěže v Ústí nad Labem pořádá R.A.M Studio (paní Alena Remešová). Soutěž se konná pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Základní kola soutěže probíhají v několika městech po celé naší republice. Z každého základního kola postupují maximálně čtyři nejlepší dívky do kola semifinálového, kde je následně odbornou porotou vybráno deset až dvanáct finalistek. Z finalistek je během finálového galavečera zvolena Dívka Talent pro daný rok. Semifinálové i finálové kolo, probíhá již tradičně v Plzni.

Vstupné 200 korun.