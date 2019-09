Kalle /CZ/ + Ane Bjerkan /NOR/

Hraničář

KALLE with acoustic band

Kalle je táborská hudební skupina založená v roce 2013 Veronikou Buriánkovou a Davidem Zemanem. Za obě svá alba Live from the Room (2014) a Saffron Hills (2017) skupina obdržela cenu Anděl za alternativu a dále cenu hudební kritiky Apollo 2017.

ANE BJERKAN (NOR)

Ane Bjerkan si se svým výjimečným hlasem a charismatem postupně získává zaslouženou pozornost mezi nastupující generací norských umělců. Její osobité a jemné skladby spolu s texty vytváří směsici čarovné a neotřelé hudby. Ačkoliv Ane není nijak svázána žánry, její hudbu lze popsat jako temnější pop se stopami po norského folku, ale i jazzu.

Obě kapely vystoupí ve Vřejném sálu Hraničář. Vstup je 150 korun.