Korejská lidově demokratická republika

Severočeská vědecká knihovna

Do obtížně přístupné země za clonou velkého neznáma vás dostane Karel Starý, průvodce CK Nomád. Do země, kde by i Jára Cimrman často jen zíral. Do země, kde po „velkých a milovaných” vůdcích jsou pojmenovány i květiny. Do země s dálnicemi, na nichž můžete hrát fotbal a v zimě lyžovat. Do země divukrásné přírody, která děsí, ale i vzrušuje a láká svojí výjimečností.

Do země, která se ale nesmírně rychle proměňuje a řada stereotypů zde již nadále neplatí. Vstup 50 korun, pro registrované čtenáře vstup zdarma.