Letní koncert The Boom

Česká Rozhlas Sever - Wolfrumova vila

Kapelu The Boom the Beatles revival band si můžete přijít poslechnout na benefiční koncert v zahradě Českého Rozhlasu Sever. Známé rockové hity zahrají, aby pomohli skrz nadační fond Světluška nevidomému plavci Mirkovi. Pokud si chcete nejen poslechnout dobrou hudbu, ale zároveň pomoc můžete vzít deku a vyrazit za nimi v sobotu 8. června od sedmi hodin. Vstupné v předprodeji je 120 a na místě 160 korun. Děti do 15 let a zdravotně postižení s doprovodem mají ale vstup zdarma.