Nepál - od Everestu k nosorožcům

Čajovna u Vysátý Žáby

Hlavní město Káthmándú je silný zážitek, po kterém se těšíme do hor, i když nás čeká let na nejnebezpečnější letiště světa!

Hlubokým údolím podél divoké řeky přes řadu visutých houpajících se mostů dojdeme do proslulého Namche Bazaaru.

Pod vysokými ledovými štíty míříme doprovázeni stády yaků a výškovou nemocí stále výše. Abychom spatřili štít nejvyšší ve své plné kráse, musíme překonat masy ledu a několikrát překročit hranici pěti tisíc metrů nad mořem.

Po návratu z výšin se jedem regenerovat do nížin narodního parku Chitwan známeho především kvůli divoké džungli plné zvířat, o kterých většina lidí ani neví, že v Nepálu žijí.

Vstupné dobrovolné.