Please The Trees - Infinite Dance tour 2019

Hraničář

Please The Trees se vrací do Ústí s pátou řadovou deskou Infinite Dance. Základ alba nahráli Please Te Trees již v říjnu 2016 v sanfranciském studiu Tiny Telephone s producentem Brandonem Egglestonem (The Mountain Goats, Modest Mouse, Scout Niblett, Swans ad.). Následující rok pak skupina v pražském studiu Golden Hive pracovala na vokálech a klávesových a elektronických plochách se spřízněným kolegou a kamarádem Martinem Tvrdým a se stálým zvukovým spoluproducentem Amákem Golden.