Přírodní opalovací a po-opalovací péče

Čarokrásno

Také se rádi opalujete? Co dělá opálení s váší kůží a jak o ni správně pečovat? To můžete přijít zjistit na workshop do Čarokrásna. Přednáška o kůži, o složení opalovacích a po-opalovacích produktů a rozdíly mezi chemickými a přírodními bude následována výrobou chladivého gelu po opalování a suchého pečujícího oleje alá NUXE. Cena je 300 korun.