Re-vize Ústí – Milada

Hraničář

Jezero Milada s námi není příliš dlouho, už tak má pro Ústí významnou roli. Co čeká na Miladu v budoucnu? Bude z ní druhý Mácháč, divoká příroda, přečerpávací elektrárna nebo ráj sportovců? A nebo všechno dohromady? Dlouho navíc nebude sama, v Podkrušnohoří by mohla brzy vzniknout jezerní krajina. Co to přinese okolním městům? Mezi hosty, co promluví je například Petr Lenc, ředitel PKÚ, který má jezero na starosti, Štěpán Špoula, špičkový český krajinářský architekt a další. Pokud se chceta dozvědět víc přijďte 25. dubna v půl sedmé do Hraničáře.