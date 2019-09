Severská filmová zima 2019 - Ústí nad Labem

Bárka kafe

9. ROČNÍK FESTIVALU SEVERSKÝCH FILMŮ

• Filmy, které jinde v kině neuvidíte •

14. 2. / ČT / 18 hod / Kyselé Vánoce

21. 2. / ČT / 18 hod / Na západ

28. 2. / ČT / 18 hod / Dokud jsme naživu

14. února • KYSELÉ VÁNOCE

Švédsko, 2015, 104 min, komedie / drama / Simon a Oscar jsou už tři roky spolu. Teď koupili dům spolu se svou společnou přítelkyní Cissi, která čeká s jedním z nich dítě. Chtějí to oznámit svým rodinám. A kdy je na to ten nejlepší čas? No přece o Vánocích, v čas pohody a tolerance, kdy se všichni musí mít rádi a být na sebe hodní.

21. února • NA ZÁPAD

Norsko, 2018, 83 min, komedie / Dojemný příběh o životě, ztrátě a lásce ve filmu mladého režiséra. Otec a syn vyrážejí po smrti matky, aby uctili její památku, na západní pobřeží na mistrovství Norska v patchworku.

28. února • DOKUD JSME NAŽIVU

Dánsko, 2017, 98 min, drama / Debut režiséra Mehdiho Avaze si vysloužil několik nominací na filmové ceny. Snímek sleduje příběhy čtyř lidí v severním Dánsku a proměny jejich životů po tragické nehodě, která navždy spojí jejich osudy. Drama bylo inspirováno skutečnou událostí.