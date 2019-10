ÚSTÍ LIVE! 2019 - volume3

Další díl festivalu (volume3), kterým vyvrcholí projekt ÚSTÍ LIVE! 2019, přivede do ústeckého MarVaKlubu opět kvalitní kapely - tentokrát českou rockovou ikonu VILÉMA ČOKA & BYPASS, ústeckou kovovou mašinu THE RUMBLE OF SKULLS a ústeckou legendu STARÁ ŠKOLA.