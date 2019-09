Doma

Oblíbená kapela Vypssaná Fixa letos slaví již dvacet pět let své existence. Kromě toho vydává i novou desku. Obojí to oslaví i v Ústí nad Labem v music pub Doma. I když je koncert až v prosinci vstupenky se dají koupit již nyní a to za 280 korun.