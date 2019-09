KDY: 4. 9. 15 až 18 hodin

KDE: Národní dům, Velká hradební 33/619

ZA KOLIK: 100 korun

Nabitá kompozice a spousta energie, to je to vystoupení, které slibuje britský kytarista Aynsley Lister. Těšit se můžete na bluesově laděný rock, do nějž je vkládáno srdce i duše.

Kromě něj zahraje také ústecká legenda bigbítu Bonifanti.