Tip na čtvrtek 1. října: Jan C. Löbl — Looking for 20´

Výstava představí nově zpracované rozličné vzory, vzorníky a dekory z období počátku 20. století, které vznikly v továrnách v Krušných horách, a které slouží jako inspirace pro tvorbu autorských tapet Jana C. Löbla.

Jan C. Löbl — Looking for 20´ | Foto: archiv pořadatelů

KDY: 1. 10. od 11 hodin

KDE: Dům umění Ústí nad Labem Vizuální otisky specifické textilní paměti jsou vrstveny, kombinovány, digitalizovány a nahlíženy z nového úhlu pohledu, a to nejen díky novým technologiím, ale například i řízenou chybou, kdy jsou narušeny autorem ručně během tisku. Návštěvníci se mohou těšit na určitou vzorníkovou mapu, konfrontaci segmentů minulosti s přítomností digitálního přesahu, na částečné odhalení nalezených dezénů a především na jejich proměnu.

Autor: Anna Himmelová