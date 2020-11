KDY: 12. 11. od 15 hodin

KDE: https://us02web.zoom.us/j/85961937995

ZA KOLIK: Zdarma

Zjistěte jak vyjet během studia do Německa co nejlevněji nebo úplně zadarmo a jaké další možnosti máš kromě Erasmus+. Dozvíte se i jak se ucházet o stipendium a co je k tomu vše potřeba. Kormě toho dostaneš i tipy kde hledat nabídky a práce a stáže. Prezentace je doplněna i o praktické rady od absolventů těchto pobytů.

Setkání se kvůli současné situaci uskuteční 12.11. 2020 od 15:00 hod online přes ZOOM.