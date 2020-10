KDY: každý všední den kromě středy 9 - 18 hodin, středa 13 - 18 hodin

KDE: Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem

Pokud hledáte zábavu na dlouhé podzimní večery, zajděte si do Severočeská vědecké knihovny vypůjčit něco ke čtení. Na výběr máte nespočet knih všech možnách žánrů. Můžete třeba šáhnout po severských detektivkách. Třeba nějakou od Jo Nesba, jako například jeho loňský bestseller Nůž. Ten pojednává o detektivovi, co se vzbudí se krví na rukách a bez jakýchkoliv vzpomínek na to, co se stalo předchozího večera.