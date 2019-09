KDY: 19. 9. od 20 hodin

KDE: Café Max

ZA KOLIK: Zdarma

Netradičně pojatá filmová biografie, která v loňském roce způsobila rozruch mezi diváky i kritikou. Romy Schneider byla kdysi idolem filmových diváků i divaček. Dnes je to ale herečka na soumraku kariéry, zlomená žena, která do francouzského letoviska Quiberon přijíždí na ozdravnou kúru. Zároveň by měla natočit rozsáhlé interview…