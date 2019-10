KDY: 31. 10. od 17:30

KDE: Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem

ZA KOLIK: Zdarma

Velká Británie vystupuje z Evropské unie a nutí se hlouběji zamýšlet nad budoucností Unie. Jakým výzvám v současnosti čelí? Co všechno to znamená pro Českou republiku? Jaké je naše postavení v “osmadvacítce” a kdy začneme platit Eurem? Na debatu o těchto a dalších tématech přijede do Ústí na pozvání spolku SPOLEČNĚ diskutovat europoslanec Luděk Niedermayer. K němu se do debaty připojí i zástupci z Fakulta sociálně ekonomická UJEP - Eva Fuchsová a Václav Houžvička.