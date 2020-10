KDY: 8. 10. od 20:30

KDE: Veřejný sál Hraničář

ZA KOLIK: 80 korun / základní 50 korun

V roce 2018 odkoupil český stát od společnosti AGPI za téměř 373 milionů velkokapacitní vepřín nacházející se v Letech u Písku na místě, kde byl za války zřízen koncentrační tábor pro Romy, sloužící jako přestupní stanice před transportem do Osvětimi. Částka za odkup dodnes budí emoce, stejně jako téma vztahu české společnosti k Romům. Dokumentární film Lety uvádí do širších souvislostí milníky více jak dvaceti let usilování řady organizací a jednotlivců o to, aby se místo romského holokaustu dočkalo důstojné piety, a seznamuje veřejnost s dosud neznámými skutečnostmi tohoto boje a s jeho hlavními aktéry.

Po projekci filmu bude následovat debata za účasti autorek Violy Tokárové a Mgr. Renaty Berkyové z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v.i.i.