Tip na neděli 28. června: Bourák, Komedie Ondřeje Trojana s Ivanem Trojanem

Bourák, věčný frajer, kterému teče do baráku i do života a rodina už ho má plný zuby. Ale i srdce. To je nvoá česká komedie od Ondřeje Trojana s Ivanem Trojanem v hlavní roli.

Ivan Trojan ve filmu Bourák | Foto: Falcon

KDY: 11. 6. od 17 hodin

KDE: Veřejný sál Hraničář

ZA KOLIK: 130 korun, snížené 90 korin Příběh se odehrává ve Šlukdorfu, imaginárním městě na severu Čech, kde po revoluci zavřeli všechny fabriky a místo nich se vyrojily nonstop herny, kasina a šlapky. V jednom z těch nonstopů s automaty pro zoufalce pracuje i Kamila, osmnáctka, která už má života ve městě, kde chcípnul pes, plné zuby. A ještě víc ji štve vlastní rodina. Odevzdaná matka a otec, který kšeftuje s vraky aut a říká si BOURÁK. Zastydlý puberťák s otřískaným růžovým Cadillacem, který chodí trsat rock and roll s holkou, co vypadá jako ze starého amerického katalogu na podprdy. A navíc jí za matkou pálí šéf, gangster místního formátu, kterému evidentně přeskočilo.

Autor: Anna Himmelová