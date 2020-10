Tip na neděli 4. října: Mykologický den v muzeu

Máte houby, které nedokážete sami rozpoznat? Nebo se chcete podívat na to, co nasbírali ostatní? Vyrazte do muzea.

Mykologický den v muzeu | Foto: archiv pořadatelů

KDY: 4. 10. od 11 hodin

KDE: Muzeum UL

ZA KOLIK: 50 korun / zlevněné 30 korun Výstava nasbíraných hub a „houbařská“ poradna. Možnost přinést vlastní houby k určení. V rámci výstavy probíhají zajímavé odborné přednášky, součástí akce jsou tradičně i hravé aktivity pro děti.

Autor: Anna Himmelová