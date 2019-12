KDY: 17. 12. od 19 hodin

KDE: Činoherní studio

ZA KOLIK: 300 korun

Z rádia zní nacionalistická propaganda. Pravda je jen to, z čeho má prospěch vlastní lid. Kdo nechce přijít o práci, musí si dávat pozor na to, co říká. Děti se ve škole učí střílet.

Na příběhu gymnaziálního učitele, který bojuje se svými žáky, vlastním svědomím, oportunismem a vnitřní rezignací, Horváth zkoumá společnost ve fázi morálního úpadku a šířícího se strachu. Ve světě, kterému vládne hrubost a krutost, je těžké obstát tváří v tvář sobě.