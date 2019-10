KDY: 14. 10. od 17:30

KDE: Činoherní studio

ZA KOLIK: 120 - 150 korun

Dědeček včelař pošle svou malou vnučku do úlu pro med. To ale není tak snadné, jak by se na první pohled mohlo zdát. Na cestě k sladkému pokladu je třeba překonat řadu překážek, naučit se pokoře a trpělivosti.

Představení je součástí festivalu Kult, další program festivalu najdete zde.