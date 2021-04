KDY: Celoročně

KDE: Dolní Zálezly

ZA KOLIK: Zdarma

Skalní vyhlídka Mlynářův kámen se nachází ve svahu Dubického kopce. Láká na nádherný výhled do údolí řeky Labe a celé východní části Českého středohoří. Nejsnadnější přístup k Mlynářově kameni je z obce Dubičky, kde je k dispozici prostorné parkoviště. Na vrchol vede zeleně značená turistická trasa a je to sem asi kilometr. Pokud nemáte auto můžete na vyhlídku vyrazit is z Dolních Zálezel, kam se bez problémů z Ústí dostanete vlakem. Z obce už to j vyhlídku jen asi kilometr a půl cesty.