KDY: Kdykoliv

KDE: Kdekoliv

ZA KOLIK: K zakoupení obvykle 300 - 350 korun

Stín trávil tři roky ve vězení, vše co nyní chce je se vrátit do náručí své milující ženy a držet se od problémů dále. Několik dní před svým propuštěním se však dozvídá, že jeho manželka zahynula při automobilové nehodě. Když tedy cestou na pohřeb, Stín potká muže, který si říká pan Středa, přijme práci, kterou mu nabídne. Tím se nechtěně zapelte do konfliktu starého jako lidstvo samo.

Kniha je obvykle k sehnání okolo korun. Dá se objednat i online v eshopu některého z knihkupectví.