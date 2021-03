KDY: 13. 3. od 10 hodin

KDE:Online na platformě zoom (registrace na stránkách Hraničáře)

ZA KOLIK: Zdarma

Děti se pomocí her a aktivit dozví o brownfieldech, sociálně vyloučených lokalitách a často nešetrných zásazích do přírody při rozšiřování měst. Rovněž budou moci přispět k diskuzi o veřejných prostranstvích, a jak třeba lavička může z náhodného místa udělat místo k setkávání. Webinář je vhodný pro děti od 10 do 15 let.

Odkaz na registraci najdete zde.