KDY: 18. 7. od 16:15

KDE: Restaurace Tivoli

ZA KOLIK: Zdarma

Zábavu začnou heavymetaloví New Black Jack s Romanem Apačem Krausem v čele. Po nich zahrají klasičtí Krleš s nepřehlédnutelnou zpěvačkou a jako poslední vystoupí heavy-grungeoví The Rumble of Skulls s Radkem Pákym Zákonem za mikrofonem.