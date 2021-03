KDY: 6. 3. od 10 hodin

KDE:Online na platformě zoom (registrace na stránkách Hraničáře)

ZA KOLIK: Zdarma

Vedle tvořivých a hravých úloh věnují hodně prostoru také otázkám vyzývajícím k zamyšlení a diskuzi v online kurzu určenému dětem. Povede se debata na téma, co ve městě nesmí chybět, co se jim v Ústí líbí a co by vylepšili.

Odkaz na registraci najdete zde.