KDY: 9. listopadu od 10:30

KDE: Severočeské divadlo

ZA KOLIK: 195 - 235 korun

Zábavné představení na kterém se budou aktivně podílet i děti. Interaktivní představení je vhodné pro diváky od dvou do devíti let. Michal bude řešit vážné dilema, občas si myslí, že už je moc velký na to, aby si hrál s dětmi. Jeho "plyšáci", největší mazlíčci, ho ale v představení přesvědčí o tom, že z malého kluka ještě nevyrostl a hrát si s nimi může klidně dál.