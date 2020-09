KDY: 11. 9. od 18 hodin

KDE: Bárka Kafé

ZA KOLIK: 90 korun / zlevněné 70 korun

Jakou dobu byste chtěli zažít, kdybyste měli tu možnost? Victor se touží vrátit do nespoutaných sedmdesátých let, a ještě jednou prožít první rande se svou ženou – dobu, kdy v něm dokázala vidět víc než jen nudného páprdu v pruhovaném pyžamu. To vše v podání šaramatního Daniela Auteuila a Fanny Ardant.