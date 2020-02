KDY: 12. 2. od 20 hodin

KDE: Café Max

ZA KOLIK: Zdarma

Díky Rudolfu Jenatschkem se do dnešních dnů uchovaly neobvyklé záběry severozápadních Čech z let 1907 – 1945, a to na skleněných negativech s mimořádně vysokým rozlišením. Během přednášky přitom budete mít příležitost vidět nejen fotografie, které se objevily v nedávno vydané monografii KNĚZ POSEDLÝ FOTOGRAFIÍ, ale také ty, které se do ní „nevešly“.