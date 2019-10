KDY: 2. října, od 9 hodin

KDE: Muzeum města Ústí nad Labem

ZA KOLIK: Zdarma

Přijďte nahlédnout do zákulisí muzea a podívat se do muzejní knihovna. Jedinečná možnost seznámit se s provozem a fondem knihovny a také podívat se do depozitářů a knihařské dílny. Prohlídky se konají každou celou hodinu. Poslední prohlídka začíná v 16 hodin.