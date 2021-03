KDY: 24. 2. od 17 hodin

KDE: Online, zoom

ZA KOLIK: Zdarma

Právě teď je potřeba myslet pozitivně a podpořit tím naše zdraví. Jak posílit psychickou odolnost a co nám může pomoci zvládnout krize? Jak nejlépe relaxovat a kde v zimě čerpat energii? Pokud nad tím přemýšlíte, přijďte s námi sdílet do online skupiny. Psychoterapeutka Lenka Hlavičková vysvětlí, co s námi krize dělá a přinese tipy z praxe, jak nepodlehnout pesimismu.

Po rezervaci na emailu rezervace@svkul.cz vám bude zaslán odkaz s přístupem do online konferenční místnosti, kde bude přednáška probíhat.