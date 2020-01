KDY: 8. 1. od 20 hodin

KDE: Café Max

ZA KOLIK: Zdarma

yRmeritní ředitel ústeckého archivu, v letech 2008 – 2015, Vladimír Kaiser prošel několik svatojakubských cest: Caminino primitivo, Via de la Plata, Ústí nad Labem – Bardějov, Via Lusitania, Österreichischer Jakosweg a Sächsischer Jakosweg. Teď zážitky z nich sepsal do jediné knihy, kterou ve středu 8. ledna od 20:00 představí v Café Max, kde si ji budete moci rovnou zakoupit.